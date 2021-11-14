The Mirror: Британия пошлёт 600 солдат на Украину для "войны" с РФ

Великобритания готова отправить на Украину оперативную группу, состоящую из 600 военнослужащих, для защиты страны от "вторжения" России, сообщает газета The Mirror.

В оперативную группу вошли бойцы спецназа, разведчики, медики, инженеры, связисты и 400 десантников.

"Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха", — сказал собеседник издания.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу перемещения российских войск рядом с границей Украины, и обвинил Россию в провокации. Он напомнил о том, что в 2014 году РФ тоже накапливала силы вдоль границы, после чего "пересекла ее, проникла на суверенную украинскую территорию и при этом лживо заявляла, что ее спровоцировали".

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