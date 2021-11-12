EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Блинкен ждёт, что Россия заберёт Донбасс

Мир

Американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал мнение, что "Россия может повторить ошибку 2014 года". То есть фактически это признание того, что Россия может позволить себе Донбасс.

Блинкен ждёт, что Россия заберёт Донбасс

У Блинкена версия событий тех лет знакома и предсказуема: Россия накопила силы вдоль украинской границы и "вторглась" на Украину. Теперь США обнародовали снимки, на которых якобы показано размещение русских войск на границе с Украиной.

Официальный представитель русского МИД Мария Захарова назвала эти публикации фейковыми.

Украина же, выстраивая свою политику на антирусскости, делает ставку на то, что Крым никто и никогда не признает, поэтому и ситуация с Донбассом останется замороженной. Но министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его республика считает Крым российским.

Напомним, Александр Лукашенко в 2014-м (когда Россия "совершила ошибку") сказал, что "Крым де-факто часть России", а де-юре Белоруссия этого не признаёт, потому что РБ "стремится к равновесию в региональной безопасности".

Тут гораздо интереснее заявление именно "системного либерала" Макея, так как есть надежда, что окончательное решение принято. Украина уже выступила с заявлением, что это изменение отношения РБ будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений.

Но проблема на самом деле у самой Украины, так как американцы вполне открыто признают, что РФ может вернуть и Донбасс домой. И США тут ничем не помогут.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, ситуацию на юго-востоке Украины подогревает не Россия.

Депутат Государственной думы России, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай уверен, что

"Киеву нужна небольшая войнушка".

Но сегодня политическая ситуация в Донбассе может развиваться лишь по одному из двух сценариев. Вернуть регион себе Украина не сможет.

  1. Инерционный сценарий — когда республики Донбасса остаются в нынешнем положении "ни мира, ни войны", движения в сторону РФ нет.
  2. Оптимистический сценарий — Россия наконец делает то, что должна была сделать давно, — официально признаёт независимую государственность республик Донбасса, а затем итоги референдума в этих республиках о присоединении к России.

Издание "Царьград" приводит слова политолога Максима Жарова, который прогнозирует уже на март 2022 года референдум о признании независимости и/или вхождении ЛДНР в состав РФ.

При этом американцы в целом даже не выступают, поскольку уговорить Россию "не совершать новую ошибку" они не смогут, и заставить — тем более. А отдельными репликами того же Блинкена можно пренебречь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Донбасс интегрируется с Россией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс украина белоруссия мария захарова владимир макей энтони блинкен александр лукашенко
Новости
Путин поздравил Сбер с 180-летием
Фигуристка Косторная поддержала свою коллегу Усачёву, получившую травму
Дети и подростки освобождаются от предъявления QR-кодов, сказала Голикова
Саакашвили выразил Зеленскому благодарность за старания
В России переходный период для вакцинации будет действовать до 1 февраля
Глава Pravda.Ru сообщил о нелегальных сносах гражданских построек в Новой Москве
СК возбудил уголовное дело после убийства имама в Дагестане
Блинкен: российские войска вблизи Украины беспокоят США
Кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов
Голикова: сертификат о вакцинации от COVID-19 может стать важным, как паспорт
Последние материалы
Фигуристка Косторная поддержала свою коллегу Усачёву, получившую травму
Дети и подростки освобождаются от предъявления QR-кодов, сказала Голикова
Саакашвили выразил Зеленскому благодарность за старания
В России переходный период для вакцинации будет действовать до 1 февраля
Блинкен ждёт, что Россия заберёт Донбасс
Глава Pravda.Ru сообщил о нелегальных сносах гражданских построек в Новой Москве
СК возбудил уголовное дело после убийства имама в Дагестане
Блинкен: российские войска вблизи Украины беспокоят США
Кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов
Голикова: сертификат о вакцинации от COVID-19 может стать важным, как паспорт
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Любовь Степушова В Японии главой МИД стал китаист. Россия выиграла? Любовь Степушова Дмитрий Соколов Беспилотникам проезд запрещён: самые необычные дорожные знаки Дмитрий Соколов Игорь Буккер Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских Игорь Буккер
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Валентин Катасонов: Россией управляют извне через Центробанк и ВОЗ
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов: Россией управляют извне через Центробанк и ВОЗ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников