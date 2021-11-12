Блинкен ждёт, что Россия заберёт Донбасс

Американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал мнение, что "Россия может повторить ошибку 2014 года". То есть фактически это признание того, что Россия может позволить себе Донбасс.

У Блинкена версия событий тех лет знакома и предсказуема: Россия накопила силы вдоль украинской границы и "вторглась" на Украину. Теперь США обнародовали снимки, на которых якобы показано размещение русских войск на границе с Украиной.

Официальный представитель русского МИД Мария Захарова назвала эти публикации фейковыми.

Украина же, выстраивая свою политику на антирусскости, делает ставку на то, что Крым никто и никогда не признает, поэтому и ситуация с Донбассом останется замороженной. Но министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его республика считает Крым российским.

Напомним, Александр Лукашенко в 2014-м (когда Россия "совершила ошибку") сказал, что "Крым де-факто часть России", а де-юре Белоруссия этого не признаёт, потому что РБ "стремится к равновесию в региональной безопасности".

Тут гораздо интереснее заявление именно "системного либерала" Макея, так как есть надежда, что окончательное решение принято. Украина уже выступила с заявлением, что это изменение отношения РБ будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений.

Но проблема на самом деле у самой Украины, так как американцы вполне открыто признают, что РФ может вернуть и Донбасс домой. И США тут ничем не помогут.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, ситуацию на юго-востоке Украины подогревает не Россия.

Депутат Государственной думы России, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай уверен, что

"Киеву нужна небольшая войнушка".

Но сегодня политическая ситуация в Донбассе может развиваться лишь по одному из двух сценариев. Вернуть регион себе Украина не сможет.

Инерционный сценарий — когда республики Донбасса остаются в нынешнем положении "ни мира, ни войны", движения в сторону РФ нет. Оптимистический сценарий — Россия наконец делает то, что должна была сделать давно, — официально признаёт независимую государственность республик Донбасса, а затем итоги референдума в этих республиках о присоединении к России.

Издание "Царьград" приводит слова политолога Максима Жарова, который прогнозирует уже на март 2022 года референдум о признании независимости и/или вхождении ЛДНР в состав РФ.

При этом американцы в целом даже не выступают, поскольку уговорить Россию "не совершать новую ошибку" они не смогут, и заставить — тем более. А отдельными репликами того же Блинкена можно пренебречь.

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