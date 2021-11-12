Американский госсекретарь Энтони Блинкен высказал мнение, что "Россия может повторить ошибку 2014 года". То есть фактически это признание того, что Россия может позволить себе Донбасс.
У Блинкена версия событий тех лет знакома и предсказуема: Россия накопила силы вдоль украинской границы и "вторглась" на Украину. Теперь США обнародовали снимки, на которых якобы показано размещение русских войск на границе с Украиной.
Официальный представитель русского МИД Мария Захарова назвала эти публикации фейковыми.
Украина же, выстраивая свою политику на антирусскости, делает ставку на то, что Крым никто и никогда не признает, поэтому и ситуация с Донбассом останется замороженной. Но министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его республика считает Крым российским.
Напомним, Александр Лукашенко в 2014-м (когда Россия "совершила ошибку") сказал, что "Крым де-факто часть России", а де-юре Белоруссия этого не признаёт, потому что РБ "стремится к равновесию в региональной безопасности".
Тут гораздо интереснее заявление именно "системного либерала" Макея, так как есть надежда, что окончательное решение принято. Украина уже выступила с заявлением, что это изменение отношения РБ будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений.
Но проблема на самом деле у самой Украины, так как американцы вполне открыто признают, что РФ может вернуть и Донбасс домой. И США тут ничем не помогут.
Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, ситуацию на юго-востоке Украины подогревает не Россия.
Депутат Государственной думы России, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай уверен, что
"Киеву нужна небольшая войнушка".
Но сегодня политическая ситуация в Донбассе может развиваться лишь по одному из двух сценариев. Вернуть регион себе Украина не сможет.
Издание "Царьград" приводит слова политолога Максима Жарова, который прогнозирует уже на март 2022 года референдум о признании независимости и/или вхождении ЛДНР в состав РФ.
При этом американцы в целом даже не выступают, поскольку уговорить Россию "не совершать новую ошибку" они не смогут, и заставить — тем более. А отдельными репликами того же Блинкена можно пренебречь.
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