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Daily Mail: коронавирус останется на многие годы

Мир

Человечеству придётся научиться жить с COVID-19, как с эндемической болезнью на протяжении многих лет, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Daily Mail: коронавирус останется на многие годы

Эксперты прогнозируют, что коронавирус продолжит существовать и распространяться по планете. Для него будут характерны "сезонные всплески", как для гриппа и других респираторных заболеваний. Вакцинация позволит перевести SARS-CoV-2 в устойчивое состояние.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заразились более 253 миллионов человек, умерли пять миллионов. Лидерами по количеству заражённых являются США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

За минувшие сутки в РФ выявлено 38 823 случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 255 386 человек.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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