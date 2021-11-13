ФБР "похитило" россиянина Дубникова в Нидерландах - адвокат Бух

Россиянина Дениса Дубникова, которого власти США обвиняют в отмывании денег, похитили спецагенты ФБР в Нидерландах, заявил адвокат подозреваемого Аркадий Бух.

По словам адвоката, случилось это в начале ноября. Он подчеркнул, что уверен в том, что это были спецагенты ФБР.

"Мексика его не впустила в страну. Американские спецслужбы затолкали его в самолёт в Голландию и отправили его туда, оплатив билет. То есть, по сути дела, просто похитили", — пояснил Бух в беседе с РИА Новости.

Как пояснил защитник россиянина, из Голландии проще запросить экстрадицию Дубникова в США. К слову, на территории Америки, подозреваемому в мошенничестве грозит 20 лет тюремного заключения.

Как подчеркнул Бух, сейчас Дубников находится в нидерландской тюрьме.

Обвинения против россиянина выдвинул штат Орегон. По версии следствия, Денис Дубников получил более 400 тысяч долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk. Следователи насчитали тысячи пострадавших от незаконной деятельности фигурантов дела. По сообщению иностранных СМИ, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве.

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