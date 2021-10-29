Южная Корея выдала США россиянина по делу о кибермошенничестве

Южная Корея экстрадировала в США россиянина Владимира Дунаева, проходящего по делу о кибермошенничестве.

Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Сеуле, власти Южной Кореи уведомили РФ о задержании и экстрадиции Дунаева.

Сообщается, что россиянин был задержан по запросу США 25 мая. Во время его пребывания в корейском следственном изоляторе представители российской дипмиссии поддерживали контакты с Дунаевым и его родственниками, оказывали возможную помощь.

После удовлетворения окружным судом Сеула ходатайства о выдаче россиянина США 15 октября его экстрадировали в город Атланта.

"Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США", — заявили в посольстве.

США инкриминируют россиянину причастность к созданию и распространению вируса Trickbot для вымогательства, которым оказались заражены миллионы компьютеров по всему миру.

Помимо Дунаева, по делу проходят россиянка Анна Витте, которую арестовали в Майами, а также еще четверо граждан РФ и украинец, которые пока остаются на свободе.

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