Южная Корея экстрадировала в США россиянина Владимира Дунаева, проходящего по делу о кибермошенничестве.
Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Сеуле, власти Южной Кореи уведомили РФ о задержании и экстрадиции Дунаева.
Сообщается, что россиянин был задержан по запросу США 25 мая. Во время его пребывания в корейском следственном изоляторе представители российской дипмиссии поддерживали контакты с Дунаевым и его родственниками, оказывали возможную помощь.
После удовлетворения окружным судом Сеула ходатайства о выдаче россиянина США 15 октября его экстрадировали в город Атланта.
"Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США", — заявили в посольстве.
США инкриминируют россиянину причастность к созданию и распространению вируса Trickbot для вымогательства, которым оказались заражены миллионы компьютеров по всему миру.
Помимо Дунаева, по делу проходят россиянка Анна Витте, которую арестовали в Майами, а также еще четверо граждан РФ и украинец, которые пока остаются на свободе.
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