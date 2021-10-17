Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева о ее экстрадиции из Кабо-Верде

Адвокат Натальи Поклонской назвал фантазиями угрозы украинских политиков о ее экстрадиции из Кабо-Верде после назначения послом РФ в этой стране. По словам Максима Могильницкого, у нее есть "дипломатический иммунитет", гарантированный Венской конвенцией.

Он также подчеркнул, что в МИД Украины регулярно делают поспешные заявления из-за "эпидемии недержания языка за зубами". Об этом адвокат написал в своем Facebook-аккаунте.

"Поклонская не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к дипломатическому агенту с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство", — отметил Могильницкий.

При этом он добавил, что положения Венской конвенции в наши дни можно найти и прочитать в Сети. При необходимости он готов прислать верную ссылку специалистам Министерства иностранных дел Украины.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев может "испортить жизнь" Поклонской и повлиять на ее экстрадицию. Министр пообещал проверить, является ли она гражданкой Украины.

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