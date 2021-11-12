Харрис заявила, что в США взволнованы ситуацией на границе Польши и Белоруссии

Ситуация с беженцами, сложившаяся на совместной границе Польши и Белоруссии, вызвала беспокойство в США. Об этом заявила вице-президент Камала Харрис.

Она назвала деятельность нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко тревожной и добавила, что обсуждала происходящее на польско-белорусской границе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей. Режим Лукашенко ведёт очень тревожную деятельность", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что десятки мигрантов прорвались на территорию Польши, повредив ограждение из колючей проволоки.

В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа мигрантов направилась к границе Белоруссии с Польшей. Беженцы совершали множество попыток незаконно попасть в Польшу. Они проявляли агрессию, ломали ограждение, применяли силу к польским пограничникам, которые останавливали штурм.

Мигранты организовали лагерь вблизи границы. Отмечалось, что беженцы находятся в условиях нехватки воды и еды. Среди них есть беременные женщины и маленькие дети.

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