Греция всё поняла про Россию и даёт советы НАТО, как вести себя с Москвой

НАТО пора начать готовиться к длительному противостоянию с Россией. Но надо приложить максимум усилий, чтобы не допустить преднамеренной эскалации.

Так считает министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос. Своим видением ситуации он поделился с трибуны 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии.

По словам греческого военного министра, действия России "обесценивают свободолюбивый международный порядок, который защищает НАТО". Но победить в этом противостоянии Россия не сможет, потому что её "чрезмерное военное расширение" подорвёт в конечном итоге и без того слабую экономику. Но несмотря на это, будучи членом Совбеза ОООН и одной из крупнейших ядерных держав, Москва — важный игрок и может сильно осложнить позиции НАТО.

И, как подчеркнул Панайотопулос, первоочередной задачей стран-членов НАТО является укрепление блока и выработка согласованной позиции по противостоянию российской агрессии:

"Но нам необходим диалог, особенно в такое напряжённое, как сейчас, время. Только так мы можем предотвратить региональные и международные кризисы", — сказал он.

Военный чиновник отметил, что своим расширением НАТО "усилило у России недоверие и неуверенность", и она отвечает возросшей агрессией.

"Мы должны чётко обозначить Москве наши красные линии, а также то, каковы в конечном итоге наши обязательства, — добавил Панайотопулос. — Миссия НАТО должна заключаться в том, чтобы следовать совету известной поговорки "надеяться на лучшее, готовиться к худшему".

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