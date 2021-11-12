Во Франции не считают Россию виновницей кризиса мигрантов

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон дистанцировался от критики в адрес России за кризис мигрантов на белорусско-польской границе.

Он считает, что Москва может стать "частью решения проблемы".

В интервью французскому каналу BFMTV в четверг, чиновник осудил белорусское правительство за начало "миграционной атаки, призванной дестабилизировать Европейский Союз". Что же касается обвинений в адрес России, то, по его словам, они несостоятельны и "Москва не причастна к контрабанде мигрантов и кризису на границе с Польшей", но у неё (у Москвы) есть возможность повлиять на Минск, "чтобы положить ему конец".

"Очевидно, что Россия не является частью проблемы. При этом она может сказать веское слово для её разрешения, так как зависимость Белоруссии от Москвы растёт", — заявил Бон.

В поисках виновных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения ряда европейских правительств в том, что кризис является попыткой подорвать ЕС, возложив ответственность на США и Евросоюз, которые ранее "пригласили" мигрантов, в основном курдов, пообещав, что "Европа и Центральная Азия примут их".

Аналогичного мнения придерживаются и в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник оценил ситуацию, напомнив о корнях проблемы:

"Это происходит из политики, которую западные страны, включая членов НАТО и ЕС, уже много лет внедряют на Ближнем Востоке и в Северной Африке, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам", — сказал он.

Лавров напомнил, что эта политика Запада вызвала "беспрецедентные потоки беженцев" из Ирака, Ливии, Сирии и из других стран, поэтому ответственность за нормализацию кризиса лежит на "тех, кто создал условия для его развязывания".

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