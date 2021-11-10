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В России нашли простой выход из ситуации на польско-белорусской границе

Мир

Ситуация на белорусско-польской границе, где скопились толпы мигрантов, мечтающих попасть в Евросоюз, никак не разрешается.

В России нашли простой выход из ситуации на польско-белорусской границе

ЕС — как одно из главных "заинтересованных лиц" — вместо конструктивных предложений лишь грозит расширением санкций в отношении Минска. Заминка в том, что никак не могут договориться между собой, о каких конкретно мерах может идти речь.

Как пояснил "Известиям" Андрей Савиных, глава международного комитета палаты представителей Белоруссии, "вооруженный конфликт на уровне силовых ведомств маловероятен", но, с другой стороны, зафиксировано изменение "баланса военных потенциалов в приграничных районах" (Польша стягивает войска к границе — прим. ред).

"Наши военные структуры — и структуры Союзного государства — будут давать соразмерный ответ", — сказал Савиных.

Ларчик можно открыть просто

Избежать военных действий можно, уверены в Кремле, если Брюссель вспомнит аналогичную ситуацию 2016-года, когда мигранты шли через Турцию, и даст денег Минску за сдерживание нелегалов. Как тогда дали Анкаре, чтобы она оставляла мигрантов у себя.

Тем более, как заявил Сергей Лавров, "ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал".

"Их (Запада и НАТО) авантюры вызвали беспрецедентные потоки беженцев. Нужно при всех этих шагах, которые предпринимаются, не забывать, откуда это всё началось и по чьей вине это всё происходит сейчас", — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Брюссель вместо того, чтобы санкциями грозить и нагнетать обстановку, должен "белорусам помогать, чтобы беженцы, которых Литва и Польша не хотят пускать на свою территорию, как-то жили в нормальных условиях".

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«Начали стрелять»: Польша стягивает войска к границе с Белоруссией
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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