Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану

Мир » Европа » Евросоюз

Европа заняла жесткую позицию по отношению к миграции беженцев из Турции. Рассматривается "австралийский вариант", закрытие морских границ, новый договор с Реджепом Эрдоганом. Лучший выход — это прекратить его поддержку в Сирии.

Военные Греции открыли стрельбу против мигрантов

Руководство ЕС солидаризировалось с Грецией

Во вторник границу между Грецией и Турцией, на которой концентрируются выталкиваемые Турцией беженцы, проинспектировала комиссия ЕС в составе президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен и президента Европейского парламента Давида Сасоли, делегацию сопровождал премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Мицотакис отметил, что он "ожидает ощутимой солидарности от ЕС".

"Мы видели, что здесь происходит, несмотря на фальшивые новости (из Турции)", — добавил он.

По словам премьер-министра, "Турция отправляет тысячи людей на границу, чтобы получить желаемое. Она использует их в качестве геополитических рычагов для своих собственных целей".

"К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов", — сказал Мицотакис.

Напомним, что Реджеп Эрдоган отдал приказ более не сдерживать беженцев на границе с ЕС после того, как в результате авиаудара сирийских ВВС в рядах боевиков в провинции Идлиб погибли 35 турецких военнослужащих.

ЕС солидаризировался с позицией Греции о недопущении нелегальных мигрантов, Урсула фон дер Лайен объявила о:

  • финансовой поддержке Греции в размере 700 млн. евро;
  • предоставлении оборудования и персонала для защиты сухопутных и морских границ Греции, которые также являются границами ЕС.

Австралийский вариант — беженцев в лагеря

Европа активно обсуждает, что делать с новой волной миграции, причем подчеркивается, что часть из мигрантов — не из Сирии, а из Судана, Сомали, Афганистана, Ирака, они считаются в Европе "экономическими мигрантами".

Жесткую позицию заняло правительство Австрии, там называют политику Эрдогана "попыткой шантажа" для оказания беспрецедентного дипломатического давления на Европу. Об этом сказал в вышеупомянутой инспекционной поездке министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг. Австрийский канцлер Себастьян Курц предложил внедрить "австралийскую модель" обращения с беженцами еще несколько лет назад.

Австралийцы разворачивают лодки беженцев вспять или отводят их в лагеря для интернированных в Науру (карликовое государство) и Манус (входит в состав Папуа - Новой Гвинеи).

Разворачивать вспять — для большинства европейских властей это нетолерантно. А где Европа найдет подходящий остров? На Эгейских островах? Но там уже и так сложились очень напряженные отношения с местными жителями, недавно были протесты на острове Лесбос.

Местные греки могут не выдержать — погрузить мигрантов на лодки и отправить на материк, а оттуда они направятся в Центральную Европу. А там такие государства, как Хорватия, которая закрыла границу с Боснией, Венгрия, Польша, Чехия, отказывающиеся принимать мигрантов.

То есть неразбериха будет только нарастать. Кроме того, в австралийских лагерях условия содержания — на грани выживания без перспектив въехать в Австралию, это подталкивает беженцев вернуться в свои страны. Опять же толерантная Европа пока и этого варианта не одобряет.

Новый договор с Эрдоганом

Исследователь миграции Джеральд Кнаус видит выход в новой сделке с Турцией. Заплатить Анкаре новые миллиарды евро, чтобы она снова закрыла границу для четырех миллионов беженцев. ЕС в ответ примет их определенную часть. Сторонники этого варианта говорят, что если этого не сделать, то повторится сценарий 2015-16 годов — миграционной волны в Европу в 2 миллиона человек.

Но это катастрофически опасно для Европы, так как привело почти повсеместно к росту влияния "популистов", националистов и Брекситу.

Закрыть морские границы

Закрытие морских границ тоже обсуждается, именно через них идет главный неконтролируемый поток мигрантов. Греция, например, объявила в начале февраля, что построит плавающие заборы. Перед островом Лесбос должен быть установлен трехкилометровый шлагбаум с мигалками, который должен выступать на полметра от воды. Если это препятствие окажется успешным, его протяженность может быть увеличена до 13-15 километров, заявило правительство в Афинах.

Итальянцы сегодня просто не принимают благотворительные корабли, спасающие беженцев с лодок в открытом море. Глава МВД Маттео Сальвини отдал приказ пограничникам не принимать беженцев в итальянских территориальных водах.

Конечно, есть политики, которые предлагают опять принять всех, но это практически невозможно ни по политическим, ни по экономическим, ни по причинам безопасности.

Не поддерживать Эрдогана в Сирии

В соцсетях европейцы пишут, что Европа станет скоро такой же бедной и безнадежной, как страны, из которых приезжают беженцы. Одни пользователи соцсетей предлагают депортировать из Европы турок, а затем принять сирийцев, другие советуют Европе прекратить поддерживать Турцию в Сирии, и когда там установится мир, то беженцы вернутся.

На их возвращение даже можно дать те миллиарды евро, которые сейчас предлагаются Эрдогану, пишут они.

Это очень верные предложения, потому что турецкий лидер еще три года назад пообещал, что "ни один европеец не сможет безопасно передвигаться по улицам в любой части мира", если в Европе не перестанут поддерживать курдов. После отмены в Германии предвыборных выступлений турецких министров Эрдоган обвинил немецкие власти в "нацистских методах", что вызвало возмущение в Берлине.

Это к вопросу о пользе толерантности. Нетолерантная Турция пока явно переигрывает толерантную Европу.

Читайте по теме: 

Эрдоган обвинил Грецию в убийстве мигрантов при пересечении ими границы

Погромы в Турции: сирийцев выгоняют из домов

Болгария и Греция закрывают границу с Турцией

Темы идлиб беженцы в европе сирийские беженцы миграционный кризис в европе
Новости Все >
Биатлонист Устюгов: в моём деле тоже есть фальшивки Родченкова
Российские военные покорят Эверест
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
Отели Крыма снизили цены на отдых в новом сезоне
После изменений в системах МиГ пилот будет с "холодной головой"
Алла Довлатова раскрыла тайну своего гостевого брака
Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные
Иностранные лекарства для эпилептиков закупил Минпромторг
Путин: ситуацию с коронавирусом в России нагнетают из-за границы
Желание поспать в дневное время может быть симптомом диабета
Последние материалы
Российские военные покорят Эверест
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
Отели Крыма снизили цены на отдых в новом сезоне
После изменений в системах МиГ пилот будет с "холодной головой"
Алла Довлатова раскрыла тайну своего гостевого брака
Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные
Иностранные лекарства для эпилептиков закупил Минпромторг
Возвращение "сонного Джо": соперник Трампа определен?
Играть по чужим правилам - всегда проигрывать
Путин: ситуацию с коронавирусом в России нагнетают из-за границы
Популярное
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии

Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.

В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова Соломон Соловьев "Печалиться давайте под музыку Вивальди" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Пенсионная реформа сэкономила лишь 0,1% бюджета
Эксперт рассказал о перспективе российских сёл
Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию
Врачи запрещают называть полных людей толстыми
Главу ПФР подвергли критике в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Главу ПФР подвергли критике в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
"Публика не готова": Дибров заявил, что знает имя убийцы Листьева
Глава КПРФ: сталинские времена еще вернутся в Россию
Пилот Lufthansa нарисовал в воздухе огромный пенис
Путин: число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось втрое
Пенсионная реформа сэкономила лишь 0,1% бюджета
Путин: число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось втрое
Россия и Белоруссия: милые бранятся - только тешатся
Главу ПФР подвергли критике в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова
Путин: число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось втрое
Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука
Путин дал комментарий по ситуации с реальными доходами в РФ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ