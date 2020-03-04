Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану

Европа заняла жесткую позицию по отношению к миграции беженцев из Турции. Рассматривается "австралийский вариант", закрытие морских границ, новый договор с Реджепом Эрдоганом. Лучший выход — это прекратить его поддержку в Сирии.

Военные Греции открыли стрельбу против мигрантов

Руководство ЕС солидаризировалось с Грецией

Во вторник границу между Грецией и Турцией, на которой концентрируются выталкиваемые Турцией беженцы, проинспектировала комиссия ЕС в составе президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен и президента Европейского парламента Давида Сасоли, делегацию сопровождал премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Мицотакис отметил, что он "ожидает ощутимой солидарности от ЕС".

"Мы видели, что здесь происходит, несмотря на фальшивые новости (из Турции)", — добавил он.

По словам премьер-министра, "Турция отправляет тысячи людей на границу, чтобы получить желаемое. Она использует их в качестве геополитических рычагов для своих собственных целей".

"К сожалению, Турция стала официальным контрабандистом мигрантов", — сказал Мицотакис.

Напомним, что Реджеп Эрдоган отдал приказ более не сдерживать беженцев на границе с ЕС после того, как в результате авиаудара сирийских ВВС в рядах боевиков в провинции Идлиб погибли 35 турецких военнослужащих.

ЕС солидаризировался с позицией Греции о недопущении нелегальных мигрантов, Урсула фон дер Лайен объявила о:

финансовой поддержке Греции в размере 700 млн. евро;

предоставлении оборудования и персонала для защиты сухопутных и морских границ Греции, которые также являются границами ЕС.

Австралийский вариант — беженцев в лагеря

Европа активно обсуждает, что делать с новой волной миграции, причем подчеркивается, что часть из мигрантов — не из Сирии, а из Судана, Сомали, Афганистана, Ирака, они считаются в Европе "экономическими мигрантами".

Жесткую позицию заняло правительство Австрии, там называют политику Эрдогана "попыткой шантажа" для оказания беспрецедентного дипломатического давления на Европу. Об этом сказал в вышеупомянутой инспекционной поездке министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг. Австрийский канцлер Себастьян Курц предложил внедрить "австралийскую модель" обращения с беженцами еще несколько лет назад.

Австралийцы разворачивают лодки беженцев вспять или отводят их в лагеря для интернированных в Науру (карликовое государство) и Манус (входит в состав Папуа - Новой Гвинеи).

Разворачивать вспять — для большинства европейских властей это нетолерантно. А где Европа найдет подходящий остров? На Эгейских островах? Но там уже и так сложились очень напряженные отношения с местными жителями, недавно были протесты на острове Лесбос.

Местные греки могут не выдержать — погрузить мигрантов на лодки и отправить на материк, а оттуда они направятся в Центральную Европу. А там такие государства, как Хорватия, которая закрыла границу с Боснией, Венгрия, Польша, Чехия, отказывающиеся принимать мигрантов.

То есть неразбериха будет только нарастать. Кроме того, в австралийских лагерях условия содержания — на грани выживания без перспектив въехать в Австралию, это подталкивает беженцев вернуться в свои страны. Опять же толерантная Европа пока и этого варианта не одобряет.

Новый договор с Эрдоганом

Исследователь миграции Джеральд Кнаус видит выход в новой сделке с Турцией. Заплатить Анкаре новые миллиарды евро, чтобы она снова закрыла границу для четырех миллионов беженцев. ЕС в ответ примет их определенную часть. Сторонники этого варианта говорят, что если этого не сделать, то повторится сценарий 2015-16 годов — миграционной волны в Европу в 2 миллиона человек.

Но это катастрофически опасно для Европы, так как привело почти повсеместно к росту влияния "популистов", националистов и Брекситу.

Закрыть морские границы

Закрытие морских границ тоже обсуждается, именно через них идет главный неконтролируемый поток мигрантов. Греция, например, объявила в начале февраля, что построит плавающие заборы. Перед островом Лесбос должен быть установлен трехкилометровый шлагбаум с мигалками, который должен выступать на полметра от воды. Если это препятствие окажется успешным, его протяженность может быть увеличена до 13-15 километров, заявило правительство в Афинах.

Итальянцы сегодня просто не принимают благотворительные корабли, спасающие беженцев с лодок в открытом море. Глава МВД Маттео Сальвини отдал приказ пограничникам не принимать беженцев в итальянских территориальных водах.

Конечно, есть политики, которые предлагают опять принять всех, но это практически невозможно ни по политическим, ни по экономическим, ни по причинам безопасности.

Не поддерживать Эрдогана в Сирии

В соцсетях европейцы пишут, что Европа станет скоро такой же бедной и безнадежной, как страны, из которых приезжают беженцы. Одни пользователи соцсетей предлагают депортировать из Европы турок, а затем принять сирийцев, другие советуют Европе прекратить поддерживать Турцию в Сирии, и когда там установится мир, то беженцы вернутся.

На их возвращение даже можно дать те миллиарды евро, которые сейчас предлагаются Эрдогану, пишут они.

Это очень верные предложения, потому что турецкий лидер еще три года назад пообещал, что "ни один европеец не сможет безопасно передвигаться по улицам в любой части мира", если в Европе не перестанут поддерживать курдов. После отмены в Германии предвыборных выступлений турецких министров Эрдоган обвинил немецкие власти в "нацистских методах", что вызвало возмущение в Берлине.

Это к вопросу о пользе толерантности. Нетолерантная Турция пока явно переигрывает толерантную Европу.

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