Эрдоган обвинил Грецию в убийстве мигрантов при пересечении ими границы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил греческие власти в убийстве двух мигрантов, пытавшихся пересечь границу, и жестоком ранении третьего.

"Они всего лишь хотели достичь европейской земли, а солдаты открыли огонь", — цитирует турецкого лидера Reuters.

По данным информагентства в понедельник, 2 марта, более 10 тысяч мигрантов из Сирии и Афганистана двинулись к границе Турции с Грецией, как только узнали, что турецкие власти со своей стороны открыли границу.

СМИ в недоумении

"Откуда Эрдоган взял информацию об убийствах? — недоумевает Bloomberg. — В понедельник в соцсетях было видео, на котором утверждается, что сирийский мужчина убит на греческой стороне границы и доставлен обратно в Турцию для захоронения. А еще молодой мальчик утонул после того, как у берегов Лесбоса перевернулась лодка, перевозившая его и других беженцев с турецкого побережья. Причем тут солдаты и стрельба по людям?"

Что отвечает на обвинения Греция

Вскоре после заявления Эрдогана пресс-секретарь греческого правительства Стелиос Петсас в Twitter опроверг обвинения в противоправных действиях, утверждая, что

"никакие выстрелы не были произведены греческими пограничными войсками против любых лиц, пытающихся незаконно въехать в Грецию. Непонятно, зачем президенту Турции распространять такую грубую дезинформацию".

Напомним, что сегодня Еврокомиссия выделила €700 млн на защиту Греции от потока мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.