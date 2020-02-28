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Болгария и Греция закрывают границу с Турцией

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Болгария и Греция закрывают границу с Турцией после того, как Анкара сняла пограничную охрану в пунктах перехода границ.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что армия, жандармерия и пограничная полиция срочно размещены на границе с Турцией, чтобы отразить возможный приток мигрантов после решения Анкары не препятствовать движению сирийских беженцев в Европу.

Премьер сказал, что на таможне в городе Эдирне ситуация с мигрантами вызывает беспокойство.

"Люди бегут. Паника огромна. И в то же время представьте, что в страну начнут приходить сотни тысяч мигрантов", — сказал Борисов.

"Беспокоит то, что турецкие пограничники отошли с тех позиций, которые у них были до сих пор", — добавил он.

Между тем министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов сообщил, что утром 28 февраля полиция воспрепятствовала переходу границы двум группам мигрантов, численностью около 30 человек каждая.

"Я заявляю о своей твердой решимости принять все необходимые меры для защиты государственной границы, не допуская незаконных мигрантов на территорию Болгарии. Для этого болгарская армия готова задействовать  до 1000 человек и до 140 единиц техники", — говорится в сообщении Каракачанова в Twitter.

В Греции, согласно сообщениям местной прессы, была в пятницу закрыта таможня в Эвросе, на пограничном посту были развернуты дополнительные силы. Закрытие этого пункта пересечения границы произошло из-за концентрации на турецкой стороне значительного числа мигрантов-беженцев, намеревающихся въехать в страну.

Полицейские силы, как ожидается, будут постепенно укрепляться, чтобы предотвратить неконтролируемый въезд на территорию Греции.

Решение об открытии морской и сухопутной границы с прилегающими государствами было объявлено Анкарой после экстренного совещания под председательством президента Реджепа Эрдогана в четверг.

Ситуация возникла после того, как 33 турецких солдата были убиты в северо-западной сирийской провинции Идлиб в результате воздушного удара в четверг, в котором Анкара обвинила Дамаск. В заявлении Эрдогана Анкара призывает международное сообщество "взять на себя ответственность" за ситуацию в Идлибе.

Россия возлагает эту ответственность на Анкару, которая не выполнила сочинский меморандум о разоружении исламистов в Идлибе, а наоборот, взяла их под свою протекцию и всячески провоцирует сирийское правительство на эскалацию конфликта, поощряя обстрелы армии и мирных жителей.

Темы идлиб греция турция болгария сирийские беженцы
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