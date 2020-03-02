Погромы в Турции: сирийцев выгоняют из домов

Обострение ситуации в сирийском Идлибе спровоцировало волну беспорядков в Турции.

сирийцев выгоняют из домов

На юге страны уже третий день радикально настроенные местные жители громят районы, где живут беженцы из Сирии. Те самые, которых в стране приютили, "не пустив" в страны Евросоюза в рамках подписанного Тайипом Эрдоганом соглашения.

Что происходит в турецких городах

Сегодня в Сеть были выложены кадры, на которых запечатлена обезумевшая от ненависти толпа. Скандируя: "Турция для турков" и прочие антисирийские лозунги, бравые мужчины громят дома в городке Эльбистане, в провинции Кахраманмараш.

От происходящего уже "открестились" в организации "Серых волков" (это объединение националистов-бозкуртов), которых обвиняют в организации беспорядков.

"Волки" заявляют, что к происходящему в Эльбистане "отношения не имеют", и что в городе бесчинствуют "раззадоренные ТВ-пропагандой обычные граждане".