Погромы в Турции: сирийцев выгоняют из домов

Обострение ситуации в сирийском Идлибе спровоцировало волну беспорядков в Турции.
На юге страны уже третий день радикально настроенные местные жители громят районы, где живут беженцы из Сирии. Те самые, которых в стране приютили, "не пустив" в страны Евросоюза в рамках подписанного Тайипом Эрдоганом соглашения.
Сегодня в Сеть были выложены кадры, на которых запечатлена обезумевшая от ненависти толпа. Скандируя: "Турция для турков" и прочие антисирийские лозунги, бравые мужчины громят дома в городке Эльбистане, в провинции Кахраманмараш.
От происходящего уже "открестились" в организации "Серых волков" (это объединение националистов-бозкуртов), которых обвиняют в организации беспорядков.
"Волки" заявляют, что к происходящему в Эльбистане "отношения не имеют", и что в городе бесчинствуют "раззадоренные ТВ-пропагандой обычные граждане".
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".