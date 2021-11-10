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Премьер-министр Польши назвал Путина "вдохновителем" кризиса мигрантов

Мир

Премьер-министр Польши обвинил президента России Владимира Путина в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей.

Премьер-министр Польши назвал Путина "вдохновителем" кризиса мигрантов

По словам Матеуша Моравецкого, хотя Александр Лукашенко - человек авторитарный, но без "разрешения Путина на такие шаги бы никогда не пошёл".

Выступая во вторник на экстренной парламентской сессии после посещения войск на границе, Моравецкий сказал:

"Это нападение, которое проводит Лукашенко, имеет своего вдохновителя в Москве, вдохновителем является президент Путин".

Польский премьер обвинил российского и белорусского лидеров в попытке дестабилизировать Европейский Союз, "частью которого эти две страны не являются".

В его видении сложившаяся на границе ситуация — "новый тип войны, в которой люди используются в качестве живого щита".

К слову, пока Евросоюз пытается найти крайних в кризисе на польско-белорусской границе, Москва предложила простой, но действенный, способ проблему разрешить. 

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Видео: Армия беженцев прорывает белорусско-польскую границу
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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