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Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"

Мир

Литовские пограничники переведены в режим усиленного дежурства, поскольку очень похоже на то, что нелегальных мигрантов к границе Литвы доставляют грузовиками.

Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"

С таким заявлением выступил Рустамас Любаевас, командующий Государственной пограничной службой Литвы.

По его словам, на пограничной станции Капчаместис "отлично слышны звуки тяжелой техники на территории Белоруссии", что позволяет предположить, что "мигранты не сами идут к границе".

"Дело в том, что представители белорусских правоохранительных органов действительно принимают нелегальных мигрантов, а затем выталкивают на территорию Литвы", — добавил Любаевас.

Напомним, что в среду Литва ввела в приграничных районах режим ЧС. И, как заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, "границу Литвы теперь патрулируют военные, в задачу которых входит оперативное реагирование".

"Никто же не знает, на каком участке границы мигранты могут пойти на штурм, чтобы попасть на территорию Литвы", — пояснил Анушаускас.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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