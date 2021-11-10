Погранслужбы Литвы подготовились к борьбе с "зелёными человечками" из Белоруссии

В Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что дозорные службы не будут стрелять по мигрантам, однако у них есть сценарий на случай "прорыва зелёных человечков с оружием".

По словам замглавы МИД Мантаса Адоменаса, под "зелёными человечками" следует понимать белорусских пограничников. Он не исключил возможность вооружённого столкновения с ними.

"Если будут прорываться, конечно, такой сценарий тоже имеется ввиду", — сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Ведущий программы также спросил замминистра, будут ли пограничники из Литвы стрелять по агрессивно настроенным мигрантам. Адоменас заявил, что таких действий предпринимать не планируется.

Как отметил дипломат, большинство беженцев настроены мирно. Негативные настроения, по его мнению, исходят только от белорусов.

В последнее время количество нелегальных мигрантов на границе Литвы с Белоруссией растёт. Власти страны обвиняют Минск в создании кризиса.

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