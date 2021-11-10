ООН потребовала от Белоруссии немедленно освободить Сергея Тихановского

Белорусский блогер Сергей Тихановский судом ООН признан "незаконно арестованным" и "пострадавшим от произвола белорусских властей".

Об этом сообщила пресс-служба международной организации со ссылкой на решение рабочей комиссии ООН по произвольным задержаниям.

Как следует из распространённого сообщения, от властей Белоруссии потребовали "принять срочные меры для освобождения Сергея Тихановского", а также выплатить ему компенсации морального и материального вреда (размер не указан).

Напомним, Тихановский намеревался баллотироваться на пост президента Белоруссии, но был задержан на предвыборном пикете 29 мая 2020 года. Его обвиняли по уголовной статье. Тогда "знамя борьбы подхватила его жена Светлана", которая чуть позже стала символом и лицом белорусской оппозиции.

Сейчас в отношении "президента Светы" в Белоруссии возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти, но Интерпол отказался участвовать в её розыске.

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