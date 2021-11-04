Интерпол считает невозможным использование своих каналов при розыске бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Об этом сообщил Дмитрий Медведев, руководитель национального бюро Интерпола в Белоруссии.
Он уточнил, что это решение было принято специальной рабочей группой, отделом Генерального секретаря Интерпола, "после изучения представленного материала".
В то же время Медведев подчеркнул, что Интерпол никогда и ни под каким предлогом не ставит под сомнение законность уголовных дел, возбуждаемых на территории Республики.
"Интерпол не отрицает, что законность уголовного дела подпадает под юрисдикцию государства и национального законодательства", — сказал глава нацбюро международной организации.
ДЛЯ СПРАВКИ
Белорусские власти обратились к Литве с просьбой об экстрадиции Тихановской, но им было отказано.
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