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Интерпол объявил розыск Светланы Тихановской "невозможным"

Мир

Интерпол считает невозможным использование своих каналов при розыске бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Интерпол объявил розыск Светланы Тихановской "невозможным"

Об этом сообщил Дмитрий Медведев, руководитель национального бюро Интерпола в Белоруссии.

Он уточнил, что это решение было принято специальной рабочей группой, отделом Генерального секретаря Интерпола, "после изучения представленного материала".

В то же время Медведев подчеркнул, что Интерпол никогда и ни под каким предлогом не ставит под сомнение законность уголовных дел, возбуждаемых на территории Республики.

"Интерпол не отрицает, что законность уголовного дела подпадает под юрисдикцию государства и национального законодательства", — сказал глава нацбюро международной организации.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Светлану Тихановскую обвиняют в террористической деятельности в Белоруссии.
  • Генеральная прокуратура Белоруссии обвиняет Тихановскую в подготовке взрывов и поджогов на территории Минска и других городов.
  • Белорусский следственный комитет возбудил дело против Тихановской в соответствии со статьей 382 Уголовного кодекса за "произвольное присвоение должности или полномочий должностного лица".

Белорусские власти обратились к Литве с просьбой об экстрадиции Тихановской, но им было отказано.

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Кто такая Тихановская?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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