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Главнокомандующий ВС Украины предупредил о возможной агрессии со стороны России

Мир

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный предупредил о возможной агрессии со стороны России.

Главнокомандующий ВС Украины предупредил о возможной агрессии со стороны России

По его мнению, страна и украинский народ сейчас находятся в достаточно сложном положении, поскольку продолжается война. При этом он подчеркнул, что военная агрессия может распространиться.

"Мы прекрасно понимаем, что вместе с началом войны Российская Федерация продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. Ее целью является прежде всего дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти", — приводятся слова Залужного на сайте министерства обороны.

Ранее Украина обвинила США в предательстве из-за признания России "большой силой". Так, Верховную Раду возмутили слова главы объединённого комитета начальников штабов Марка Милли.


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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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