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Автор Любовь Степушова

В Закарпатье подняли бунт против Зеленского. Почему это серьёзно

Мир » Бывший СССР » Украина

В Закарпатье начался бунт против центра, этот населённый русинами и венграми регион, всегда был за дружбу с Россией. Владимир Зеленский опоздал с купированием конфликта.

В Закарпатье подняли бунт против Зеленского. Почему это серьёзно

Элиты Закарпатья не захотели ложиться под Зеленского

Об этом пишет издание "Страна", указывая, что депутаты облсовета большинством голосов неделю назад отправили в отставку ставленника Владимира Зеленского — главу облсовета Алексея Петрова.

Причина в том, что местные элиты не довольны переделом контрабандного бизнеса, а формально всё выглядело, как несогласие с реформой здравоохранения, по которой хотели урезать количество медучреждений, указывает газета.

Петров и Кирилл Тищенко (куратор Закарпатья в офисе президента), пишет "Страна",  хотели "завязать на себя" все потоки — от контрабанды до бюджетных потоков, кроме того, Зеленский ввел санкции против закарпатских предпринимателей за контрабанду.

"Всё это вызвало мощный протест элит, которые объединились против Зеленского и его опричников", — сказал изданию анонимный источник в политических кругах Закарпатья. Петров назвал свое отстранение незаконным, а депутатов — "раскольниками". Тищенко в видеообращение назвал их "сепаратистами", которым помогали "офицеры спецназа", "говорившие по-русски".

Как сказал Pravda. ru политолог Павел Золотарёв, против Петрова объединились депутаты всех политических сил, даже ряд депутатов, представляющих "Слуг народа".

"А это очень серьезный маркер. Ведь в отличие от других регионов Закарпатье никогда не бунтовало. Я не припомню такого за 30 лет", — сказал эксперт.

Он огласился, что причина бунта — в попытке центра завладеть контрабандными потоками (леса), или махинации, связанные с землей. Эксперт ожидает, что скоро уйдёт и губернатор Закарпатской области Анатолий Полосков, который "ситуацию не контролирует".

Примеру Закарпатья последуют другие регионы

По мнению Павла Золотарёва, это может оказаться "плохим примером" для других региональных элит, которые будут действовать в логике: "если Закарпатью можно, то почему нам нельзя". И это может вызвать цепную реакцию.

"Дело в том, что вертикаль власти на Украине де-юре есть, а де-факто есть вопрос, насколько желаемое совпадает с реальным положением вещей. Так или иначе, идет процесс регионализации украинской политики, когда, вследствие децентрализации, возросшие финансовые возможности региональных элит конвертируются в желания получить большие политические возможности. Это неизбежно ведет к тому, что отношения центра и регионов, так или иначе, в ближайшие годы должны будут перезагружены уже в ином формате. Как раньше уже не получится", — сказал эксперт.

Украинский Телеграм-канал "Легитимный" отмечает, ссылаясь на анонимный источник в офисе президента, что на срочном селекторном совещании обсуждали "бунт в Закарпатье". Поставлена задача любой ценой купировать этот конфликт, чтобы" он не начал расползаться по стране". Этот закарпатский прецедент, может иметь большие политические последствия для партии власти и лично для аппаратного влияния президента, указывает канал.

Кто-то системно работает против Киева

Ранее "Легитимный" сообщил, что в Закарпатье действует общественная организация "Доста", и она распространила свою деятельность в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой и Харьковской областях. Обсуждаются с критикой важнейшие для Зеленского темы: вакцинация, "Большая стройка", налоги и коммуналка.

"Складывается впечатление, что кто-то системно работает против нынешней власти и собирает все больше гневных приверженцев на местах", — указывает "Легитимный".

Закарпатье всегда было против бандеровщины

Заметим, что в Закарпатье проживают русины, записанные украинцами, венгры, румыны, и этот регион всегда голосовал, как крымчане и дончане — за пророссийских политиков. Здесь сохраняется один из самых высоких уровней приверженности Московскому патриархату Русской православной церкви на Украине.

В состав Украины регион вошёл в 1946 году, а до Второй мировой войны входил в состав Чехословакии как Подкарпатская Русь. Венгры в Закарпатье тоже исторически обособлены и сейчас политически активны в связи с антивенгерскими законами.

"Своими действиями украинское правительство создает ситуацию гражданской войны в Закарпатье", — написала партия "Фидес" в своем заявлении в 2020 году.

1 декабря 1991 года в Закарпатской области прошёл референдум. Большинство проголосовавших — 78 %, высказались за предоставление региону прав автономии, явка составила 83%. В Берегово, заселённом венграми, 84 % жителей поддержали создание на его основе Венгерского автономного округа- специальной самоуправляемой административно-территориальной единицы. Инициативы не были поддержаны в Киеве. 

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Куратор: Любовь Степушова
Темы русская весна владимир зеленский
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