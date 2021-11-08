Украина обвинила США в предательстве из-за признания России "большой силой"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что США "предали" Незалежную, признав Россию "большой силой".

Рабиновича возмутили слова главы объединённого комитета начальников штабов Марка Милли.

"Главная зрада (предательство. — Прим.ред.) всегда приходит от своих. <…> И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса. Однозначно — ЗРАДА!", — написал парламентарий в своём аккаунте Facebook.

Милли в своём выступлении заявил, что "США, Китай и Россия — три великих государства современности и создают три полюса силы в мире".

Ранее Pravda.Ru писала о скандале с назначением нового главы Минобороны Украины. По мнению представителей самопровозглашённой Луганской народной республики, министр, спустя сутки после официального вступления в должность соврал на всю страну о том, что "используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения".

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