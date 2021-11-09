Захарова назвала условие для проведения встречи "нормандской четвёрки"

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о задерживании Москвой подготовки к мероприятию в "нормандском формате".

"Нормандский формат" подразумевает участие следующих стран:

России;

Германии;

Украины;

Франции.

"Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чём договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате", и тогда появится повод обсудить и новую встречу", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Кулеба заявлял, что переговоры "нормандской четвёрки" состоятся, когда руководитель МИД России Серей Лавров решит принять в этом мероприятии участие. Как сообщил украинский дипломат в Twitter, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан готовы, осталось только согласие Москвы.

Лавров 29 октября отправил союзникам по "нормандскому формату" проект возможной встречи. Российские власти ждут, когда текст изучат коллеги и поделятся своим мнением, отметил министр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.