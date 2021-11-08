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Грета Тунберг рассказала об угрозах в свой адрес

Мир

Шведская защитница природы Грета Тунберг сообщила, что ей неоднократно угрожали.

Грета Тунберг рассказала об угрозах в свой адрес

По словам активистки, она не живёт с семьёй, поскольку хочет сохранить в тайне свой адрес. Журналист газеты LaSexta спросил у Тунберг, отправлял ли ей кто-то агрессивные сообщения с намерениями навредить. Девушка ответила:

"Да, конечно".

Также Тунберг рассказала о депрессии в 11 лет, которую помог побороть активизм. Вместе с этим девушка подчеркнула, что пока не хочет заниматься политикой.

Ранее активистка пятого и шестого ноября организовала акции протеста в Глазго. Причиной послужил климатический форум ООН, на котором мировые элиты обсуждали проблемы экологии, а также искали способы их решить. Как объяснила Грета, без общественного давления политики не станут что-либо предпринимать для защиты окружающей среды. Только вместе можно противостоять бездействию мировых лидеров, отмечала девушка.

"Время истекает. Изменения не придут от таких конференций, как COP26 если только не будет большого общественного давления извне", — подчеркнула активистка.

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Путин высказался о выступлении Греты Тунбер
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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