Грета Тунберг объявила акции протеста в Глазго, где проходит саммит по климату

Шведская защитница природы Грета Тунберг призвала пользователей социальных сетей присоединиться к протестным акциям в Глазго, чтобы повлиять на ведущих политиков, которые собрались на климатическую конференцию ООН.

Как написала Тунберг, мероприятия в поддержку экологии пройдут утром пятого и шестого ноября. По мнению экоактивистки, только с помощью давления народа мировые элиты решат что-то менять. Также она подчеркнула, что люди становятся сильнее, когда собираются вместе.

"Время истекает. Изменения не придут от таких конференций, как COP26 если только не будет большого общественного давления извне", — отметила Тунберг на своей странице в Twitter.

Мнение пользователей соцсетей о защитнице и её призывах разделилось:

"Люблю вас, Грета. Вы одна из редких здравомыслящих людей на Земле", — написал @UntilDeathCome.

"Пожалуйста, закончите школу, прежде чем говорить об изменении климата", — попросил @GeethPankaja.

"Марши — это, конечно, хорошо, но никто не придумал никаких твёрдых решений. Грета, как бы вы помогли семьям справиться с тем, чтобы прокормить своих детей?" — заметил @JoLoy1.

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