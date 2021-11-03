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Грета Тунберг объявила акции протеста в Глазго, где проходит саммит по климату

Мир

Шведская защитница природы Грета Тунберг призвала пользователей социальных сетей присоединиться к протестным акциям в Глазго, чтобы повлиять на ведущих политиков, которые собрались на климатическую конференцию ООН.

Грета Тунберг объявила акции протеста в Глазго, где проходит саммит по климату

Как написала Тунберг, мероприятия в поддержку экологии пройдут утром пятого и шестого ноября. По мнению экоактивистки, только с помощью давления народа мировые элиты решат что-то менять. Также она подчеркнула, что люди становятся сильнее, когда собираются вместе.

"Время истекает. Изменения не придут от таких конференций, как COP26 если только не будет большого общественного давления извне", — отметила Тунберг на своей странице в Twitter.

Мнение пользователей соцсетей о защитнице и её призывах разделилось:

  • "Люблю вас, Грета. Вы одна из редких здравомыслящих людей на Земле", — написал @UntilDeathCome.
  • "Пожалуйста, закончите школу, прежде чем говорить об изменении климата", — попросил @GeethPankaja.
  • "Марши — это, конечно, хорошо, но никто не придумал никаких твёрдых решений. Грета, как бы вы помогли семьям справиться с тем, чтобы прокормить своих детей?" — заметил @JoLoy1.

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Выступление Греты Тунберг на саммите ООН по климату - на английском языке с русскими субтитрами
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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