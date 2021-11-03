Шведская защитница природы Грета Тунберг призвала пользователей социальных сетей присоединиться к протестным акциям в Глазго, чтобы повлиять на ведущих политиков, которые собрались на климатическую конференцию ООН.
Как написала Тунберг, мероприятия в поддержку экологии пройдут утром пятого и шестого ноября. По мнению экоактивистки, только с помощью давления народа мировые элиты решат что-то менять. Также она подчеркнула, что люди становятся сильнее, когда собираются вместе.
"Время истекает. Изменения не придут от таких конференций, как COP26 если только не будет большого общественного давления извне", — отметила Тунберг на своей странице в Twitter.
Мнение пользователей соцсетей о защитнице и её призывах разделилось:
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