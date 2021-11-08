"Газпром" увеличивает поставки в подземные хранилища Европы.

"Газпром" сегодня, 8 ноября, завершает закачку газа в подземные хранилища России и после этого приступит к увеличению поставок в Европу.

Как сообщают "Известия", такое поручение главе компании Алексею Миллеру дал президент Владимир Путин.

Речь идет об Австрии и Германии.

Газ в Европе подорожал в конце августа. В октябре был достигнут новый исторический максимум. Цена за одну тысячу кубометров голубого топлива 6-го октября составила почти две тысячи долларов.

Добыча газа в Европе снизилась в начале 2021 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поставки газа возобновятся после того, как будут заполнены хранилища в России. Он подчеркнул, что РФ выполняет все свои обязательства.

Pravda.ru ранее писала, что Молдавия благодарит США за поддержку во время газового кризиса.

По мнению директора польской нефтегазовой компании PGNiG Павла Маевского, газовый кризис в Молдавии должен заставить Европу задуматься о том, что можно впасть в зависимость от "Газпрома".

Второго ноября стало известно, что "Газпром" не стала бронировать транзитные мощности через Украину и Польшу на первый-третий кварталы 2022 года.

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