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Автор Олег Артюков

Европа проведёт зиму без "Северного потока-2"

Экономика

Запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может состояться не ранее мая 2022 года. Всё дело в европейской бюрократии вообще и в германской в частности.

Европа проведёт зиму без "Северного потока-2"

Сейчас сертификацией занимается Федеральное сетевое агентство ФРГ. Формально у агентства есть время до 8 января 2022 года, чтобы принять решение о сертификации. Согласно германскому законодательству, у регулятора есть четыре месяца для принятия решения после того, как ему были переданы документы на сертификацию.

Вполне вероятно, что именно столько времени сертификация и продлится. Таким образом власти Германии смогут избежать упрёков в поспешном одобрении проекта и в том, что в Берлине "поддались давлению" Москвы.

Но после завершения процесса сертификации в Федеральном сетевом агентстве проект решения будет передан в Еврокомиссию, сообщает агентство Bloomberg. Там должны рассмотреть, соответствует ли проект европейскому законодательству. Еврокомиссия не имеет права вето в этом вопросе, но может рассматривать вопрос как минимум два месяца. А максимум четыре. И только после этого Федеральное сетевое агентство может выдать сертификат.

Как отмечает Bloomberg, нет никаких политических препятствий для запуска "Северного потока-2". И германские власти вполне могут ускорить сертификацию из-за энергетического кризиса.

Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель, как известно, поддерживает проект. Вероятный глава германского правительства социал-демократ Олаф Шольц тоже. За скорейший запуск "Северного потока-2" высказался и влиятельный германский политик, премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Накануне стало известно, что "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе. Кроме того, российская компания также не стала бронировать на I-III кварталы следующего года мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал — Европа" через Польшу.

В октябре, выступая на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай", президент России Владимир Путин напомнил, что в реализации участвуют пять крупных европейских компаний. По его словам, газопровод строился не только в интересах "Газпрома", но и "наших партнёров и прежде всего, конечно, европейских".

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Редактор: Людмила Черткова
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