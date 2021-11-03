Газопровод "Северный поток-2" запустят в эксплуатацию в мае 2022 года

Запуск "Северного потока-2" откладывается до 8 мая 2022 года. Как сообщает агентство Bloomberg, сертификация зависит от энергетической ситуации в Европе.

Также принять решение о его запуске должен германский регулятор и Евросоюз.

Ситуация с газом в Европе сейчас сложная, многие страны указывают на то, что им сложно будет пережить зиму. Цены на газ в Европе выросли из-за возросшего спроса в Азии. Также на стоимость влияет низкий уровень заполненности газовых хранилищ.

Напомним, что запуску "Северного потока-2" противодействовали США и Украина. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, наоборот, поддерживала проект.

ФРГ должна сертифицировать проект до 8 января. Затем его два месяца будут рассматривать в Европейской комиссии. Только после этого немецкий регулятор сможет выдать лицензию.

Строительство "Северного потока-2" завершилось 10 сентября.

Ранее Pravda.Ru писала, что Дания выступила против "Северного потока-2". Об этом сообщил премьер-министр этой страны Метте Фредериксен на конференции ООН по климату в Глазго.

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что запуск "Северного потока-2" повышает риск войны между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что 1 ноября цены на газ в Европе выросли более чем на 10% после падения 29 октября.

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