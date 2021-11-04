По мнению директора польской нефтегазовой компании PGNiG Павла Маевского, газовый кризис в Молдавии должен заставить Европу задуматься о том, что можно впасть в зависимость от "Газпрома". Об этом сообщает РИА Новости.
22 октября в Молдавии был объявлен режим ЧП в связи с катастрофическим дефицитом газа. Страна пытается решить проблему нехватки топлива, заключив 25, 26 октября соглашения с польской компанией PGNiG и нидерландской Vitol о поставке 1 млн кубометров газа, добавив к ним 27 октября соглашение со швейцарской DXT Commodoties на покупку 1,5 млн кубометров газа.
Тем не менее 29 октября молдавские власти приняли решение вернуться к своему традиционному поставщику, российскому "Газпрому", с которым продлили контракт на поставки газа ещё на 5 лет, попросив провести аудит задолженности по газу в 2022 году у "Молдовагаз".
Глава польской компании PGNiG рассказал в беседе с Financial Times о своём видении ситуации на газовом рынке Молдавии:
"Газовый кризис в Молдавии носит символический характер, он ясно показывает, с чем может столкнуться Европа, которая в большей степени передаёт свою газовую инфраструктуру в руки России".
По мнению Павла Маевского, российский "Газпром", жёстко навязывающий свои интересы, не является другом ЕС.
Он добавил, что Польша, со своей стороны, готова продать в Молдавию ещё большее количество газа.
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