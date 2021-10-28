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Автор Антон Куликов

Польская гордость: сначала "победили" "Газпром", теперь просят снизить цены

Экономика

Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. В компании обосновали запрос беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке.

Польская гордость: сначала "победили" "Газпром", теперь просят снизить цены

Долгосрочное соглашение PGNiG с "Газпромом" действует с 1996 по 2022 год. Согласно ему, польская компания ежегодно должна отбирать как минимум 8,7 млрд кубометров газа по принципу "бери или плати". Ранее в Варшаве заявили, что не намерены продлевать контракт с российской компанией. В Польше делают ставку на закупки сжиженного природного газа (СПГ), а также строят газопровод Baltic Pipe, который должен связать страну с норвежскими месторождениями.

Глава компании PGNiG Павел Маевский заявил о беспрецедентном росте цен на газ на европейском оптовом рынке. "Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ", — заявил Маевский.

Польская компания 28 октября направила ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо, которое "модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке".

Это, в общем-то, нормальное явление. Но есть один нюанс. В марте прошлого года PGNiG выиграла у "Газпрома" арбитраж на полтора миллиарда долларов и добилась снижения цены на газ. Поляки отмечали, что цены на газ по долгосрочным контрактам менее выгодны, чем текущие рыночные.

Тогда представители PGNiG утверждали, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах. Цены на которых сейчас и производят столь гнетущее впечталение на поляков. Да и не только на них. Впрочем, арбитраж в Стокгольме этот довод не принял.

Но тем не менее, в заявлении PGNiG тогда было сказано, что "суд сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских рынках, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности".

Представители польской компании также выступали против строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". В сентябре этого года федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur предоставило PGNiG право на участие в процедурах сертификации "Северного потока — 2".

Польская компания не обладает право вето в этом вопросе. Однако же поляки не скрывают, что постараются приложить усилия, дабы максимально затянуть процедуру сертификации газопровода.

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Темы польша газпром
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