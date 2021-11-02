"Газпром" не забронировал мощности транзита через Украину и Польшу

Компания "Газпром" не стала бронировать транзитные мощности через Украину и Польшу на первый-третий кварталы 2022 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты аукциона бронирования на платформе Regional Booking Platform, предложенные "Оператором ГТС Украины" на I-III кварталы 2022 года транзитные мощности через газораспределительные станции "Суджа" (объём — до 9,8 млн кубометров газа в сутки) и "Сохрановка" (до 5,2 млн кубометров) оказались не востребованы.

Допмощности транзита через Украину не были забронированы "Газпромом" также в октябре-ноябре. В первый месяц осени компания бронировала всего 4,3% из предложенных мощностей.

По данным GSA Platform, "Газпром" не забронировал также предложенные на I-III кварталы 2022 года мощности по транзиту 89 млн кубометров газа в сутки по трубопроводу "Ямал — Европа" через Польшу.

Сообщается, что сейчас прямую прокачку газа в ФРГ по газопроводу "Ямал — Европа" остановили. По трубопроводу осуществляется реверсная поставка в Польшу.

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