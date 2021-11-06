В Минске заметили увеличение полётов разведывательной авиации

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь Игорь Голуб рассказал, что в последнее время на границе сильно увеличилось количество боевой и разведывательной авиации.

"Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси", — цитирует генерала-майора РИА Новости.

Он добавил, что за прошедшую неделю было зафиксировано более 60 полётов. Это, по его словам, спровоцировало то, что в стране уже проверили силы и средства для того, чтобы выполнить задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском.

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