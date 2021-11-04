Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым: "Сегодня один уехал"

Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце заседания Высшего госсовета Союзного государства пожаловался членам объединения, что президент России Владимир Путин не пригласил коллегу в Крым.

Как в шутку возмутился Лукашенко, хоть Путин и обещал вместе с белорусским президентом посетить полуостров, это так и не произошло, российский лидер находится там без коллеги. По словам Лукашенко, украинские власти закрыли воздушное пространство страны, поэтому он может попасть в Крым только с помощью Путина. Он же посоветовал политику взглянуть на мемориальный комплекс в Севастополе, посвящённый окончанию гражданской войны в РФ.

"Хотел бы попросить моего доброго друга, коллегу Владимира Владимировича: если будет какая-то возможность — хотя бы через руководство Крыма передать самые тёплые поздравления от белорусов крымчанам. Пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время", — сказал Лукашенко в эфире телеканала "Россия-24".

В четверг, 4 ноября, Путин посетил Севастополь. Президент оценил новый мемориальный комплекс. Также лидеру предстоит встретиться с местным губернатором и принять участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства.

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