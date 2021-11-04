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Учёный предрёк приближение разрушительной катастрофы

Мир

Ученый Питер Глейк заявил, что из-за глобального потепления нарушается круговорот воды в природе, что может привести к разрушительной засухе в ближайшие годы.

Учёный предрёк приближение разрушительной катастрофы

По словам специалиста, повышение температуры приводит к увеличенному потреблению водных ресурсов.

"Для орошения сельскохозяйственных культур требуется всё больше воды", — сказал Глейк в климатическом подкасте, выдержки из которого цитирует РИА Новости.

Воздействие климатических изменений на природу будут расти с каждым годом, отметил учёный.

Он напомнил, что политики долгое время не прислушивались к учёным, которые уже давно говорят о риске возникновения катаклизмов. Если бы чиновники раньше обратили внимание на эту проблему, то удалось бы смягчить последствия глобального потепления, подчеркнул Глейк.

Ранее ЦРУ США опубликовало доклад, где прогнозируется глобальный военный конфликт, который может произойти к 2040 году из-за климатических изменений на Земле.

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Глобальное потепление доказано / последние новости, наука
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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