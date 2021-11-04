Объёмы выбросов парниковых газов в 2021 году вырастут примерно на 5%

Климатологи говорят о том, что глобальное потепление не остановить. По их прогнозам, в 2021 году выбросы СО2 могут вернуться к допандемийным показателям.

Как пишет ТАСС, результаты исследования опубликовал научный журнал Earth System Science Data.

По словам экспертов, инвестиций, которые были заложены в планы по восстановлению экономики многих стран после пандемии, оказалось недостаточно.

Отмечается, что пандемия привела не только к перегрузке систем здравоохранения в странах, но и к снижению объёмов промышленного производства, автомобильного движения и многих других источников парниковых газов.

Учёные приводят цифры: в 2020 году выбросы парниковых газов снизились примерно на 17% по сравнению с зимой и началом весны 2019 года. Таким образом, масса ежегодных выбросов углекислого газа снизилась почти на 2,5 миллиардов тонн. Это самое большое падение за всю историю наблюдений.

Но, отмечают учёные, это было временно. В 2021 году количество выбросов снова растет. В основном речь идёт о США, Европе, Китае и Индии.

Авторы доклада пришли к выводу, что странам мира вряд ли получится удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса к концу XXI века.

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