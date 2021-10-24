ЦРУ предрекло мировую войну к 2040 году

Центральное разведывательное управление США опубликовало доклад, в котором прогнозируется глобальный военный конфликт, который может произойти к 2040 году из-за климатических изменений на Земле.

По данным аналитиков ЦРУ, изменение климата может привести к усугублению трансграничных геополитических горячих точек.

Авторы доклада считают, что к 2040 году начнутся климатические войны, при которых страны начнут использовать друг против друга геоинженерные технологии, вызывающие засухи и наводнения.



Также усилится напряжённость между государствами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, которое предполагает уменьшение содержания углекислого газа в атмосфере.



Из-за последствий климатических изменений в развивающихся странах могут возникнуть внутренние конфликты, поскольку не все государства смогут быстро приспособиться к новым условиям.

Климатические войны могут вспыхнуть в бассейнах рек Конго, Инд, Меконг и Нил, сообщается в докладе. Отрицательные последствия климатических изменений сильнее всего затронут 11 стран, среди которых Китай, Индия, Пакистан, Афганистан, КНДР, Мьянма, а также государства Центральной и Южной Америки, отмечают эксперты ЦРУ.

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