Учёные предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия). Документ опубликован на сайте Phys.org.

В петиции ученые назвали повышение температуры на Земле самой серьёзной проблемой человечества, которая может привести к климатическому кризису, негативный эффект от которого окажется гораздо хуже последствий пандемии коронавируса.

По словам учёных, сжигание ископаемого топлива приводит к загрязнению воздуха, которое является причиной преждевременной смерти более семи миллионов человек, умирающих каждый год на планете. Из-за ухудшения природных условий человечество вынуждено потреблять некачественную пищу и воду, а также дышать грязным воздухом, что приводит к росту заболеваемости. Небрежное отношение человека к природе чревато возникновением экстремальных погодных явлений, которые уносят жизни миллионов людей. В 2021 году во многих странах произошли крупные катаклизмы.

Медики убеждены, что центральной темой на саммите COP26 должно стать здоровье человека. Учёные прогнозируют повышение средней температуры на планете на 2,7-3,1 градуса по Цельсию в 21 веке. Если будет преодолена норма в 1,5 градуса, установленная парижским соглашением по климату, то может погибнуть много людей, отмечается в петиции.

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