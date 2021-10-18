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Автор Дмитрий Соколов

Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время

Здоровье » Здоровье и профилактика

В первых числах сентября лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг на полях Восточного экономического форума заявил, что в мире благодаря таянию снегов готовы к пробуждению многие опасные вирусы, в том числе и на территории России.

 

Они возвращаются

По словам учёного, влияние глобального потепления на таяние снегов и льда в районах вечной мерзлоты способно в самое ближайшее время вызвать к жизни болезни, о которых человечество забыло или не знало вовсе. В своей речи Рае Квон Чунг отдельно подчеркнул:

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются… Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались".

Несмотря на то, что аналогичные апокалиптические прогнозы учёных реализуются порой лишь спустя продолжительный промежуток времени, в данном случае опасность вполне реальна.

"Поцелуйный клоп" — укус смертелен

 

Жители США на протяжении последних двух лет рискуют стать разносчиками двух смертельно опасных заболеваний, одно из которых практически не изучено, а второе считалось давно забытым. Речь идёт о лошадином энцефалите, переносимом комарами. Данная инфекция практически не изучена, а первые сообщения о её распространении появились в западной прессе лишь в 2019 году. Причём смертельно опасным лошадиный энцефалит считается только для человека.

Не меньшую опасность для населения Северной Америки представляет "поцелуйный клоп", вызывающий болезнь Шагаса. Долгое время считалось, что эта смертельная зараза осталась в прошлом и не опасна для человечества. Однако на практике выяснилось, что это не так. В настоящий момент американские эпидемиологи делают всё возможное, чтобы переносчики этой заразы не перекочевали на другие континенты планеты.

Возвращение чумы

Суслик
Суслик

Самым опасным инфекционным заболеванием, не раз опустошавшим города и страны Европы, являются разновидности чумы. В советские годы считалось, что заболевание полностью искоренено и больше не угрожает жителям нашей страны. К сожалению, за последние несколько лет ситуация в корне изменилась.

По сообщению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в связи с серьёзными изменениями климата на Земле существенно возросли и риски распространения чумы. При этом высокопоставленная чиновница подчеркнула, что увеличение случаев чумы на планете является "рисками сегодняшнего дня". В настоящий момент наибольшую тревогу вызывают приграничные районы с Монголией, где вспышки бубонной чумы связаны с употреблением местным населением в пищу сусликов.

Сибирская язва с Ямала

Северные олени
Северные олени

В связи с тем, что обширные территории нашей страны покрыты вечной мерзлотой, её отступление чревато освобождением из-подо льда смертельно опасных вирусов. В частности, с 2013 года учёные РАН занимаются изучением воронок в почве, образующихся на Ямале. В качестве причины появления провалов учёными называется массивное выделение метана из полостей в земной коре.

Образно говоря, на протяжении более восьми лет учёные наблюдают, как "лопается" вечная мерзлота. В настоящий момент учёным известно более 7000 крупных метановых пузырей, способных взорваться в любую минуту. Особенно опасно, что вместе с газом на поверхность выходят штаммы неизвестных ранее вирусов, от которых нет вакцин, а также "побеждённых" человечеством болезней.

В качестве примера можно привести трагический случай 2016 года, когда от вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе погибло 2300 оленей. Возбудителем смертельной болезни оказались останки больного животного, умершего в далёком прошлом. Когда тело оленя оттаяло ото льда, вирус вырвался наружу, заразив живых оленей. Страшно даже представить себе, штаммы каких вирусов вырвутся наружу в случае массового таяния льдов в районах вечной мерзлоты.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Глобальное потепление климата или новый ледниковый период? Что происходит с климатом?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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