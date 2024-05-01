США продолжают верить в эффективность антироссийских санкций: на этот раз ограничения коснулись 10 компаний

США ввели санкции против якобы связанных с производством для ОПК России компаний

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Соединенные Штаты Америки продолжили расширение своих санкционных мер в отношении России, на этот раз добавив в список 10 юридических лиц и одно физическое лицо.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти лица и компании обвиняются в причастности к деятельности, связанной с производством оружия, боеприпасов, сопутствующего оборудования, а также разработкой новых производственных технологий, что якобы играет роль в усилении российского оборонно-промышленного потенциала.

Целью данных санкций, согласно Госдепартаменту США, является создание препятствий для нормального функционирования и развития производственных мощностей оборонного сектора России, что должно привести к его упадку и снижению эффективности. В рамках этой стратегии, США стремятся ударить по ключевым элементам производственной цепочки в оборонной промышленности России, сообщает ТАСС.

Среди компаний, попавших под санкции, находятся как российские предприятия, так и компания из Гонконга. Например, ООО "Униматик" и ООО "Альтегрити" указываются как причастные к производственным процессам в оборонной сфере, ООО "Воплощение" и ООО "Эсэфджи Балтика" связаны с разработкой и распределением технологий. Silver Technology, базирующаяся в Гонконге, также замечена в деятельности, способствующей усилению российской оборонной промышленности. Что касается физического лица, то это Алексей Бредихин, генеральный директор российской компании I Machine Technology, который также указывается как вовлеченный в сферу оборонных технологий.

Эти санкции включают различные ограничения, такие как замораживание активов, запреты на торговлю и иные экономические меры, которые США и их союзники рассматривают как средство давления на ключевые отрасли российской экономики, особенно в области обороны и высоких технологий.