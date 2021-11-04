Молдавский премьер рассказа о "жёсткости" Газпрома во время переговоров

Премьер-министр Молдавии, отвечая на вопрос журналиста канала Jurnal TV о газовых переговорах с Москвой, заявила, что российский Газпром продемонстрировал "жестокую игру".

По её словам, Молдавия на переговорах была поставлена в условия "без альтернативы", что стало, отчасти следствием "аномальных" цен на газ на рынке Европы.

"Это была жестокая игра со стороны России. Могу сказать, что мы намерены усиленно искать для Молдавии альтернативных поставщиков газа. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз достойно вести переговоры по газовым контрактам", — сказала Наталья Гаврилица.

Напомним, новый контракт на поставку российского газа в Молдавию сроком на пять лет был подписан 29 октября. Стороны договорились, что цена на голубое топливо будет оформляться ежеквартально, с учётом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.

До этого Молдавия заключила три контракта с "альтернативными поставщиками" - Польшей и Украиной.