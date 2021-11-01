Байден переговорил с премьером Эстонии об укреплении оборонного потенциала НАТО

Американский лидер Джо Байден и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили укрепление потенциала НАТО в области сдерживания и обороны, об этом сообщает ТАСС.

Известно, что политики говорили о взаимодействии по глобальным вызовам. Помимо укрепление потенциала НАТО они обсуждали борьбу с изменением климата.

Уточняется, что Байден выразил эстонскому премьер-министру признательность в связи с достижением консенсуса по инклюзивной рамочной программе Организации экономического сотрудничества и развития о налогообложении транснациональных компаний. При этом он отметил ценный вклад Эстонии в защиту демократии и прав человека в мире.

Ранее президент США Джо Байден "шокировал публику" своим кортежем из 85 автомобилей, сопровождавших его по пути на встречу с Папой Римским, которая состоялась в преддверии масштабного саммита по изменению климата.

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