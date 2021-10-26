Польша, скооперировавшись с американо-украинской компанией, продаст газ Молдавии

Молдавия, которая оказалась в сложном положении из-за разногласий с российским Газпромом, будет покупать газ "в другом месте".

Об этом сообщается на портале кабмина республики.

"25-го октября 2021 года, был подписан контракт на покупку государственной компанией Energocom у польской компании PGNiG образцов в количестве одного млн куб. м природного газа", — написано на сайте.

Как следует из опубликованного властями страны сообщения, это первый опыт "закупки газа из других источников " в истории Молдавии. Сейчас стоит задача проверить, можно ли в полном объёме перейти на "альтернативные источники импорта природного газа" — не приведёт ли это к "качелям" из-за "низкого давления в системе подачи газа".

При этом подчёркивается, что переговоры с Газпромом об условиях заключения долгосрочного договора на поставки российского газа продолжаются.

Со своей стороны в польской PGNiG уточнили, что компания выиграла тендер на поставку газа Молдавию не единолично, а совместно с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine. И доставляться голубое топливо, начиная с сегодняшнего дня, 26 октября (согласно тендеру), будет доставляться через молдавско-украинскую границу.

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