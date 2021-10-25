Кишинёв сам устроил себе газовый коллапс, ему из него и выкарабкиваться

Алексей Пушков заявил, что Молдавии придется самостоятельно выбираться из газового кризиса, устроенного Кишиневом.

Поводом для комментария со стороны российского сенатора стало заявление главы комитета Верховной Рады по энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству Андрея Геруса о том, что Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 млн кубометров газа.

“Только абсолютно отчаявшиеся люди могут просить газ у Украины. Это вместо того, чтобы найти соглашение с Россией”, – написал Пушков в Телеграм.

Сенатор отметил, что Америка не спешит приходить на помощь Молдавии, предпочитая экспортировать СПГ в другие страны.

"Да, и кстати: где американский СПГ, где те “молекулы свободы”, которые должны были нагреть и осчастливить всю Европу? Ответ таков: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — это ценности, которые не играют никакой роли в большом газовом бизнесе”, - заключил член Совета Федерации.

Напомним, на минувшей неделе парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с дефицитом газа. "Молдовагаз" заявил, что потребление в республике превысило поставки из России, и призвал к экономии топлива.

Ситуация осложняется тем, что Кишинев до сих пор не подписал долгосрочный контракт с "Газпромом".

1 октября российская компания продлила на месяц контракт, подписанный еще в 2008 году. Согласно ему, цены на газ формируются в зависимости от мировых цен на нефть, а это означает, что цена для Молдовы выросла до $790 за тысячу кубометров.

Переговоры зашли в тупик. Подробнее об этом - в материале Pravda.Ru:

Почему провалились переговоры России и Молдавии по газу

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