"Газпром" пригрозил Молдавии перестать поставлять газ из-за задолженности

Представитель российской госкомпании "Газпром" Сергей Куприянов заявил, что Молдавия сама спровоцировала энергетический кризис, а также предупредил о прекращении поставок топлива, если власти страны не заплатят долги за газ.

По данным Куприянова, Молдавия должна "Газпрому" 433 миллиона долларов. Представитель корпорации назвал ситуацию с поставками сложной и обвинил в ней власти страны. Также он добавил, что с учётом задолженности Молдавии необходимо передать 709 миллионов долларов. Вместе с этим Куприянов отметил недовольство клиента ценами на голубое топливо. Власти просили снизить стоимость в два раза.

"Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с первого декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову", — подчеркнул представитель компании, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что предупреждение не имеет политический характер, просто бизнес не должен работать в убыток. "Газпрому" необходимо платить налоги, заявил Куприянов.

Ранее парламент Молдавии объявил режим ЧП с 22 октября по 20 ноября по причине нехватки голубого топлива на территории страны. В Кишинёве отключили подачу газа Вечного огня на мемориале славы советских солдат.

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