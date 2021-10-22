В пятницу вечером завершились двухдневные переговоры России и Молдавии относительно нового контракта на поставки газа. Завершились безрезультатно, согласия сторонам достичь не удалось.
По словам источника "Интерфакса", российская сторона предложила "справедливую рыночную цену" и дополнительную скидку в 25 процентов. Правда, скидка предоставлялась с условием, что Молдавия в течение трех лет должна выплатить задолженность за поставки газа в предыдущие годы.
Эта задолженность составляет 700 миллионов долларов (Приднестровье при этом не учитывается).
Однако молдавская делегация настаивала, чтобы цена на газ была вдвое ниже рыночной. Аргументировалось это тем, что у Молдавии нет необходимых средств.
Предыдущий контракт действовал с 2008 года по 1 октября 2021 года. Сейчас действует временное соглашение о поставках газа в Молдавию. Рассчитано оно до 1 ноября, цена по этому соглашению составляет 790 долларов за тысячу кубометров. И есть риск, что с 1 ноября поставки российского газа в Молдавию прекратятся.
В Молдавии с 22 октября по 20 ноября введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности поставлять газ в соседнюю страну. Правда, в каких объемах и как долго - пока непонятно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.