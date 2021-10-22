Министерство обороны Молдавии сообщило, что в Кишинёве временно отключили подачу газа Вечного огня на мемориале славы советских солдат. Частица огня была перенесена в Музей боевой славы.
Власти страны приняли такое решение из-за снижения давления в газовой трубе, прогнозов синоптиков о сильном ветре, который может задуть пламя, и газового кризиса.
"Газпром" продлил контракт с Молдавией на поставку газа 1 октября. По данным компании "Молдовагаз", потребности страны в "голубом топливе" превышают поставки из России, что грозит возникновением проблем с электроэнергией.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о кризисной ситуации в энергетическом секторе страны и не исключила введение режима чрезвычайного положения.
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