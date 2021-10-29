Украинский "Нафтогаз" стал третьим альтернативным поставщиком газа в Молдавию

Власти Молдавии заключили контракт на поставку 1,5 млн куб. м газа с украинским "Нафтогазом".

В сообщении, размещённом на сайте Агентства публичной собственности при правительстве страны, указано, что "Нафтогаз" стал "одним из трёх" победителей тендера, объявленного молдавской Energocom. И теперь поставит газ "вместе с другими двумя компаниями из Европы".

Как уточняется на сайте Агентства, тендер стал "вынужденной мерой", поскольку в настоящее время Молдавия "не получает необходимый объём природного газа со стороны "Газпрома".

Напомним, переговоры российского газового гиганта и Кишинёва о продолжении поставок зашли в тупик, но не остановлены. Более того, Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии, заявила, что в них "достигнут определённый прогресс".

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