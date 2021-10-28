Британский таблоид ошибся - ничего политического Газпром Молдавии не предлагал

Дмитрий Песков отверг утверждения, опубликованные в британской Financial Times о том, что Кишиневу было предложено внести поправки в соглашение о свободной торговле с Брюсселем в обмен на выгодные цены на энергоносители.

"Не было никаких политических предложений", — сказал он журналистам, настаивая на том, что переговоры Кишинёва с Газпромом — это "чисто коммерческая история”.

По словам пресс-секретаря Кремля, в данном вопросе всё предельно ясно: "есть спрос, коммерческое предложение было сделано, предлагается скидка, а также существует проблема накопленных долгов."

Напомним, переговоры между официальными лицами Молдавии и российским государственным энергетическим гигантом провалились на прошлой неделе, поскольку обе стороны не смогли прийти к соглашению о ценах, которые резко возросли на фоне дефицита в большей части Западной Европы. Если не будет достигнуто новое соглашение, поставки энергоносителей прекратятся 1 декабря и уже были сокращены.

Кишинёв объявил в стране чрезвычайное положение и нашёл поставщика газа "на стороне" — заключил контракт с Польшей на пробную поставку газа.

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