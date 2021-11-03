В Раде рассказали, за какой срок Россия разгромит Украину

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что Вооружённые силы РФ за неделю разгромят армию Украины, поэтому киевским властям не стоит развязывать войну с Россией.

"Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум", — сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам политика, в Киеве это понимают, поэтому пытаются заморозить конфликт в Донбассе. Волошин выразил опасение, что Запад может использовать Украину в своих целях. Он напомнил, что в прошлом году над Украиной летали американские стратегические бомбардировщики.

Военные эксперты считают, что США отрабатывали возможность ракетного удара по территории России, отметил Волошин. Если "под Харьковом ракета появится", то это будет "реальная угроза", подчеркнул парламентарий.

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