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Депутат Рады Волошин: Украину ждет неизбежная капитуляция перед Россией

Политика

По словам депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олега Волошина, Украину ждет неизбежная капитуляция перед РФ.

Депутат Рады Волошин: Украину ждет неизбежная капитуляция перед Россией

В прямом эфире "Первого независимого" политик заявил, что Киев уже давно отказался от конструктивного диалога с Кремлем, поэтому украинские власти сами обрекли страну на проблемный отопительный сезон. Он подчеркнул: ситуация с энергоносителями на территории государства действительно напряженная, поэтому зимой жители столкнутся со сложностями.

"Вот они говорили, что нет капитуляции, но она уже неизбежна. Экономическая и энергетическая капитуляция неизбежна", — считает Волошин.

Он порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому в ближайшее время наладить взаимоотношения с РФ, а также призвал националистов не мешать этому процессу. По его мнению, в текущих условиях весь "патриотический пафос" нужно оставить при себе.

"Мы без России не просто не можем войну остановить, мы не можем обеспечить наличие тепла в наших квартирах", — заключил депутат.

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